Оккупанты атаковали Украину 91 БПЛА: силы ПВО сбили 68 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 6 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 68 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 91 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 68 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомнмим, оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Сум и Лозовой на Харьковщине, ряд населенных пунктов остался без света. Энергетики работают над восстановлением, однако на Харьковщине полное подключение может занять больше недели.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия в очередной раз обстреляла железнодорожную инфраструктуру. Под вражеский удар попали объекты в Донецкой области. В результате атаки задерживаются ряд поездов.

