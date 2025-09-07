Армия России устроила массированный обстрел Кременчуга: часть города без света
В ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг. После серии взрывов в части города исчезла электроэнергия.
Оккупанты атаковали город десятками дронов-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.
Последствия атаки
По информации городской власти, ночью в Кременчуга раздались десятки взрывов. После вражеской атаки в части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением.
Местных жителей призвали не выкладывать фото и видео последствий обстрелов. Также в мэрии отметили, что информацию о последствиях предоставит областная военная администрация.
В свою очередь мониторинговые каналы сообщали, что российские войска атаковали Кременчуг дронами-камикадзе Shahed. По предварительным данным, за небольшой промежуток времени в городе прогремело не менее 40 взрывов.
По состоянию на 6:30 информации о пострадавших или жертвах в Кременчуге после массированного обстрела нет. Все последствия атаки уточняются.
Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 6 сентября страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.
