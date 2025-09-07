Армия России устроила массированный обстрел Кременчуга: часть города без света

В ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг. После серии взрывов в части города исчезла электроэнергия.

Оккупанты атаковали город десятками дронов-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

Последствия атаки

По информации городской власти, ночью в Кременчуга раздались десятки взрывов. После вражеской атаки в части города отсутствует электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением.

Местных жителей призвали не выкладывать фото и видео последствий обстрелов. Также в мэрии отметили, что информацию о последствиях предоставит областная военная администрация.

В свою очередь мониторинговые каналы сообщали, что российские войска атаковали Кременчуг дронами-камикадзе Shahed. По предварительным данным, за небольшой промежуток времени в городе прогремело не менее 40 взрывов.

По состоянию на 6:30 информации о пострадавших или жертвах в Кременчуге после массированного обстрела нет. Все последствия атаки уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 6 сентября страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!