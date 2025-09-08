Россия расширяет производство дальнобойных дронов благодаря поддержке Китая: в ISW объяснили, чем это угрожает Украине

Страна-агрессор Россия расширяет производство дальнобойных беспилотников благодаря поддержке Китая. Именно КНР поставляет России комплектующие для дронов, что позволяет агрессору держать высокие темпы массового производства "Шахедов" и других видов БПЛА.

На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По его оценке, рост частоты массированных атак РФ может привести к серьезному истощению электросети и энергетической инфраструктуры Украины, особенно накануне и в течение следующей зимы.

Агрессор увеличивает производство дронов

Россия существенно увеличила выпуск дронов типа "Шахед" включая "Герани", "Гарпии" и "Герберы". Основные производственные мощности дронов сосредоточены в Специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где осуществляется сборка "Шахедов".

Кроме того, недавно на Ижевском электромеханическом заводе, где уже выпускают "Гарпии", была запущена новая линия по производству "Шахедов". Россия также инвестирует значительные ресурсы в развитие мощностей АСЭЗ, модернизацию инфраструктуры и привлечение к работе женщин, детей и даже иностранных граждан.

"Недавнее расследование, проведенное украинской разведывательной организацией Frontelligence Insight с открытым кодом, показало, что только АТЗС зависит от КНР по меньшей мере в 41 компоненте для производства своих ударных беспилотников дальнего радиуса действия, включая двигатели, электронные и механические компоненты, аккумуляторы, антенны, радиостанции, угольные топливные установки, карбюраторы и телекоммуникационные компоненты", – говорится в материале.

Организация пришла к выводу, что значительная часть беспилотников, которые производятся в РФ, на самом деле только собираются на ее территории, поскольку содержат большое количество деталей китайского происхождения. Для упрощения логистики РФ открыла специальный центр в АТЗС, куда поступают грузовые поезда непосредственно из КНР, что облегчает доставку комплектующих для сборки дронов.

Аналитики отметили, что в ночь с 6 на 7 сентября Россия осуществила самый масштабный за время войны комбинированный удар по Украине, выпустив 823 средства воздушного нападения. В ISW подчеркнули, что такие массированные удары свидетельствуют о насущной потребности Украины в западной поддержке, прежде всего в производстве собственных дронов-перехватчиков и поставке современных систем ПВО, в частности американских Patriot.

РФ утверждает, что не бьет по гражданским объектам

В то же время 7 сентября Минобороны РФ заявило об ударах по украинским авиабазам и объектам беспилотной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что были поражены два промышленных предприятия в окрестностях Киева, но никаких других объектов в столице захватчики якобы не атаковали.

"Кремль часто отрицал, что российские войска нанесли удары по гражданским целям в Украине, несмотря на многочисленные видеоматериалы, изображения и официальные сообщения Украины об обратном. ISW продолжает оценивать, что российские удары все больше и непропорционально влияют на гражданские районы в рамках значительно более масштабных пакетов ударов последних месяцев", – отметили аналитики.

Что говорит украинская сторона

Россия, вероятно, и в дальнейшем будет расширять масштабы применения ударных дронов против Украины, пока будет сохранять возможность наращивать их производство. По словам представителя Главного управления военной разведки Украины полковника Андрея Юсова, сейчас РФ способна производить около 2700 ударных БПЛА типа "Шахед" ежемесячно, а также значительное количество дронов-приманок.

По оценкам ГУР в июне 2025 года, средние темпы производства достигали примерно 170 таких аппаратов в сутки (примерно 5100 в месяц), а до конца года Кремль планирует увеличить показатель до 190 единиц ежедневно (примерно 5700 ежемесячно).

Ранее украинские чиновники предупреждали, что Россия стремится довести ударные пакеты осенью 2025 года до более 1000 дронов в сутки. Массированная атака 6–7 сентября, когда РФ применила более 800 беспилотников, свидетельствует об ощутимом прогрессе в достижении этой цели.

"Российские ударные пакеты против Украины будут только расти, пока Россия сможет беспрепятственно расширять производство беспилотников типа "Шахед". Чаще масштабные российские удары будут угрожать опустошением электросети и энергетической инфраструктуры Украины накануне и во время следующего зимнего сезона", – сообщили аналитики.

Как писал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил Украины, в ночь на 7 сентября оккупанты запустили 823 средства воздушного нападения. Силами противовоздушной обороны была уничтожена 751 цель. К сожалению, произошло попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях.

