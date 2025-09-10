Оккупанты атаковали Житомирщину ракетами и дронами: есть жертва, повреждены гражданские предприятия и дома. Фото

Утром 10 сентября российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по территории Житомирской области. Как и в других регионах нашей страны, здесь целью путинских террористов стали гражданские объекты.

Вследствие атаки погиб человек, еще один получил ранения. Об этом в Telegram сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Последствия обстрела

В областной администрации проинформировали, что во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирщины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.

В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома. Сейчас на территории региона продолжается ликвидация последствий.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС. Утром в воздушном пространетсве Украины появились десятки крылатых ракет.

Напомним, в Винницкой области прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты атаковали на территории региона гражданские промышленные объекты. По предварительным данным, путинские войска применили в ходе атаки крылатые ракеты

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты.

