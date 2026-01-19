Оккупанты четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения

Днем 19 января российские войска нанесли удары по Харькову четырьмя ракетами. Враг атаковал объект критической инфраструктуры: зафиксированы значительные повреждения.

Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно

Под ракетными ударами врага на этот раз оказался Слободской район Харькова: взрывы там начали раздаваться около 10 часов.

"Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА – без пострадавших", – отметил глава города.

Терехов писал о прилетах в Харькове в 10:01, 10:06 и 10:13.

Подтвердил вражескую атаку и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Последствия попадания уточняются. На месте работают все экстренные службы", – написал он в 10:49.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", Харьков россияне атаковали из "Торнадо-С" (9К515) – это российская модернизированная реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 300 мм. Били захватчики по энергетическому объекту: государство-террорист не бросает попыток лишить украинцев света и тепла в непривычно суровые для последних лет в Украине морозы.

Утром, как писал OBOZ.UA, в Воздушных силах отчитались о сбитии или подавлении 126 из 145-ти вражеских дронов, которыми Россия атаковала Украину этой ночью. Запускали оккупанты их и, в частности, около 90 "Шахедов", не только с собственной территории, но и из оккупированных Крыма и Донецка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!