Российская армия снова устроила атаку на Украину: обезврежены 126 из 145-ти вражеских дронов

В ночь на 19 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 145 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 126 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 19 января (примерно с 18:00 18 января) противник атаковал 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированных мыса Чауда в Крыму и Донецка.

Для ударов враг задействовал около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ

Последствия вражеских ударов

Среди атакованных Россией этой ночью городов оказалась Одесса.

Как рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате вражеских ударов в облцентре повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры .

"Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. К счастью, обошлось без пострадавших, над ликвидацией последствий работают все необходимые службы", – добавил он.

Били захватчики и по Днепропетровской области.

В Синельниковском районе ночью агрессор атаковал дронами Николаевскую, Васильковскую, Илларионовскую, Раевскую громады.

"Повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод. Загорелось здание, которое не эксплуатировалось", – отметил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Покровская громада Никопольского района находилась под артиллерийским обстрелом российских войск.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В течение ночи над регионом силы ПВО сбили восемь вражеских БпЛА.

Сразу несколько районов ночью и утром атаковали россияне на Сумщине: били по гражданской инфраструктуре.

Как рассказал начальник Сумской ОВА Олег Григоров, в Шосткинской громаде вражеский беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры. На месте продолжается ликвидация последствий удара и восстановительные работы.

В Сумах зафиксировано два удара вражеских БПЛА . Враг бил по гражданским объектам – жилью и гражданскому транспорту.

В Заречном районе повреждена квартира в многоэтажном жилом доме.

В Ковпаковском районе в результате удара по объекту гражданской инфраструктуры повреждено здание и гражданские автомобили, припаркованные рядом.

К счастью, во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших, подчеркнул Григоров.

