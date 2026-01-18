Армия России атаковала Хмельницкую область: возник пожар на одном из предприятий

В ночь на 18 января россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО, часть вражеских средств поражения им удалось сбить.

В то же время в Хмельницком районе на одном из предприятий в результате атаки возник пожар. О последствиях вражеских ударов рассказал председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Что известно

Этой ночью под вражескими ударами находилась Хмельницкая область.

"Враг атаковал Хмельницкую область летательными средствами. Работали силы ПВО. Есть сбитие. Подробнее — позже", – отметил Тюрин.

Чиновник добавил, что полностью избежать прилетов не удалось.

"В результате российской атаки возник пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС. Информация о погибших и травмированных не поступала. Спасибо ВСУ", – написал начальник Хмельницкой ОГА.

Воздушную тревогу в области этой ночью объявляли дважды: с 00:42 до 01:33 и с 01:56 до 03:55.

По сообщениям Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны летели в направлении Хмельницкого, Староконстантинова, Шепетовки, Сатанова, Виньковцев.

Местные паблики писали о взрыве в Хмельницком около 03:50 ночи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ ударила "Шахедом" по дому в Харькове. На месте удара РФ вспыхнул пожар. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки на Холодногорский район Харькова погибла 20-летняя женщина. Еще два человека пострадали, медики оказывали им необходимую помощь. Среди пострадавших 41-летняя женщина.

Также Россия обстреляла Сумы КАБами и дронами. Повреждены по меньшей мере 15 домов. Известно, что пострадали три женщины и 7-летний ребенок.

