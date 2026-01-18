Россия обстреляла пригород Сум КАБами и дронами: повреждены дома, часть города без воды и света. Фото и видео

В Сумах вечером 17 января местные жители слышали громкие взрывы. Взрывы произошли из-за очередного российского удара управляемыми авиабомбами и беспилотниками по пригороду. В результате очередного преступления российских захватчиков в городе были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Предварительно известно, что пострадали четыре человека.

Также в результате вражеского удара в городе "затруднено" электроснабжение, а из-за отсутствия электричества нет и водоснабжения. Об этом сообщил глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко.

Удар по городу

"Из-за нестабильного напряжения фиксируются осложнения в работе систем водоснабжения. Принимаются необходимые меры для стабилизации работы сетей. Ожидается нормализация напряжения и восстановление стабильной работы систем жизнеобеспечения", – в частности, сообщил руководитель городской администрации.

Медицинские и другие объекты жизнеобеспечения города "работают в штатном режиме или с использованием резервных решений", добавил Сергей Кривошеенко.

Последствия вражеских ударов

Из-за указанного российского преступления были ранены три пожилые женщины и один несовершеннолетний парень. 7-летнего мальчика и 76-летнюю женщину пришлось госпитализировать в стационар, остальные двое раненых: 66- и 77-летняя женщины получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации.

Ориентировочно повреждены 15 домохозяйств. Есть повреждения стен в двух зданиях, в остальных домах выбиты окна. Повреждены коммуникационные сети. Также определенное количество абонентов оказалась без газа и электроснабжения.

"Ни один житель из домов, которые попали под удар, пока не нуждается в перевозке для ночлега в другое место", – отметили власти города.

Отсутствие света и воды

Всего в результате удара в Сумах повреждения получили три многоквартирных и один частный жилой дом. В общем повреждено 25 окон. Также зафиксированы попадания в Великочернеччинском старостате и в селах Сумской громады.

В КП "Горводоканал" отметили, что из-за удара врага и соответствующих перебоев в энергоснабжении был обесточен один из водозаборов города.

"Без водоснабжения временно остались жители района улиц Сергея Бородаевского, Роменской, Герасима Кондратьева, Лихвинской Стенки, Петропавловской, Сумской артбригады, Ярослава Мудрого и прилегающих к ним улиц. Энергетики работают над устранением проблемы", – отметили на предприятии.

Коммунальщики пообещали, что как только ситуация стабилизируется, водоснабжение будет обеспечено в обычном режиме. А пока что горожан предупреждают, что 18 января вода "будет подаваться по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января тактическая авиация воздушно-космических сил России осуществила авиаудар по городу Белополье на Сумщине. В результате атаки один человек погиб и еще четверо получили ранения.

