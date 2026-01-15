Оккупанты ударили по Белополью на Сумщине: есть жертва, четыре человека ранены

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России осуществила авиаудар по городу Белополье в Сумской области. В результате атаки один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской облпрокуратуры в четверг, 15 января. Были повреждены здания учебного заведения, магазин и транспортные средства.

"Около 10:15 оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемую авиабомбу на центральную часть города Белополье Сумского района. В результате атаки оккупантов погиб 35-летний местный житель. Еще четыре человека получили ранения", – говорится в сообщении.

Прокуроры инициировали уголовное производство по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Ситуация в Сумской области – последняя информация

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что в ходе контрударов украинским воинам удается кое-где выбивать врага, в частности произошло это в Сумской и Запорожской областях.

Также украинские дронари сообщали, что в селе Алексеевка Хотинской громады Сумской области не осталось ни одного уцелевшего дома. Российские оккупационные войска полностью уничтожили населенный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, главком ВС РФ в Украине Валерий Герасимов заявил, что Кремль дал приказ оккупационной армии расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской области. Он назвал это "созданием полосы безопасности".

