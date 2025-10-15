Украинские войска продвинулись на Сумщине и в западной части Запорожской области: анализ ISW

На севере, юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. В ходе контрнаступательных действий украинским воинам удается иногда выбивать врага, в частности произошло это на Сумщине и Запорожье.

Зато из кучи "побед" в Z-пабликах подтвердили аналитики лишь определенные российские успехи в районе Доброполья. Что происходит на фронте, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Северо-Слобожанское направление

Недавно на севере Сумщины украинские силы имели успехи: геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 октября, свидетельствуют о том, что защитники продвинулись в центральной части Алексеевки

На северной границе между РФ и Украиной в последние дни продолжались ожесточенные бои, в частности вблизи Варачина, Алексеевки и Юнаковки.

Российские пропагандисты сообщали о контратаках Сил обороны Украины вблизи Кондратьевки и Варачина.

Один из военных блогеров РФ накануне заявлял, что российское военное командование передислоцирует подразделения российского 1-го специализированного мотострелкового полка Воздушно-космических сил РФ на усиление 1427-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) вблизи Теткино Курской области, подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот РФ) перегруппировываются вблизи Кондратовки, а подразделения 119-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия) усиливают 22-й мотострелковый полк (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус) вблизи Юнаковки.

Харьковское направление

На севере Харьковщины, где россияне пытаются отбросить Силы обороны подальше от границы с Белгородской областью, оккупанты 14 октября продолжали наступательные действия без подтвержденного прогресса.

При этом российские Z-блогеры убеждали, что оккупантам якобы удалось продвинуться на левобережье реки Волчья в Волчанске и вблизи Синельниково.

Российские атаки в течение двух суток были сконцентрированы в районе Волчанска.

Великобурлукское направление

Так же, без подтвержденных продвижений, состоялись российские атаки на Великобурлукском направлении, что, впрочем, не помешало некоторым Z-блогерам рассказывать об "успехах" россиян на линии Меловое-Хатнее.

13 и 14 октября российские войска наступали на юго-восток от Большого Бурлука в направлении Бологовки.

Некоторые OSINT-аналитики сообщили, что российское командование передислоцировало элементы 83-го мотострелкового полка (69-я мотострелковая дивизия, 6-й армейский корпус), 11-го танкового полка (18-я мотострелковая дивизия, 11-й армейский корпус), 79-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия), 7-го мотострелкового полка (11-й АК), 41-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК) и 22-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии) с севера Харьковской области в направлении Великого Бурлука с начала июля 2025 года.

В ISW последний раз наблюдали сообщение о подразделениях 83-го мотострелкового полка на направлении Великого Бурлука в конце июля 2025 года, а сообщение о подразделениях 7-го и 79-го мотострелковых полков, действующих в этом районе, – 7 октября.

Также аналитики в последний раз фиксировали сообщения о подразделениях 41-го мотострелкового полка в Харьковской области – то ли на севере Харьковщины, то ли на Великобурлукском направлении – по состоянию на 9 октября.

"ISW 13 октября наблюдал заявления о том, что российское военное командование передислоцировало подразделения 3-го батальона 22-го мотострелкового полка из приграничных районов России на север Сумской области, что свидетельствует о том, что полк может быть разделен между Сумской областью и направлением Великого Бурлука", – отметили в ISW

Купянское направление

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

13 и 14 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска, к северу от города вблизи Западного и в направлении Кутьковки, на северо-восток от Купянска вблизи Каменки и в направлении Колодязного и Двуречанского, на восток от Купянска вблизи Петропавловки, а также на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и в направлении Куриловки.

Боровское направление

Накануне россияне также пытались наступать в направлении Боровой – без успеха.

Бои 13 и 14 октября шли к северу от Боровой в направлении Новоплатоновки и на юго-восток от Боровой вблизи Ольговки, Андреевки и Грековки.

Лиманское направление

Без продвижений завершились и наступательные операции оккупантов на Лиманском направлении 14 октября.

Там россияне атаковали в направлении самого Лимана, на северо-запад от Лимана вблизи Середнего, Дробышево, Дерилово, Новоселовки, Карповки и Шандриголово, на северо-восток от Лимана вблизи Колодязей, на восток от Лимана вблизи Торского и на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя.

Район к северо-востоку от Ямполя один из российских Z-блогеров записал в "серую зону".

Представитель одной из украинских бригад, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские войска разворачивают силы, в частности спецподразделения, которые подписали контракты на военную службу в сентябре 2025 года и не имеют достаточной подготовки. Также он добавил, что российские войска не используют бронетехнику в этом районе.

Северское направление

14 октября российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Это, впрочем, не помешало некоторым Z-блогерам утверждать, что российские войска якобы продвинулись западнее Дроновки (северо-западнее Северска).

13 и 14 октября российские войска атаковали на северо-запад от Северска вблизи Дроновки, на северо-восток от Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, на юго-восток от Северска вблизи Выемки и на юг от Северска вблизи Переездного.

Некоторые Z-блогеры утверждали, что между Серебрянкой, Дроновкой и Северском образовалась спорная "серая зона" шириной пять километров.

Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские войска атакуют хаотично небольшими пехотными группами или поодиночке. Он добавил, что активность российских войск в октябре 2025 года уменьшилась. Сейчас они проводят в среднем по 11 атак в день – против 21 атаки ежедневно в сентябре. Военный предположил, что частично снижение активности врага обусловлено ухудшением погодных условий.

Константиновское направление

Российские войска 14 октября продолжали наступательные операции на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.

Между тем один из Z-блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на северо-восток от Александро-Шултино и на северо-запад от Клебан-Быка (оба к югу от Константиновки).

Российские войска атаковали возле самой Константиновки, на северо-восток от Константиновки возле Орехово-Васильевки и Новомаркового, на восток от Константиновки вблизи Ступочек и Предтечино, на юго-восток от Константиновки возле Плещеевки, на юг от Константиновки в районе Щербиновки, Иванополья, Александро-Шултино и на Бересток; на юг от Дружковки в районе Русиного Яра и Полтавки и в сторону Миколайполья и на юго-запад от Дружковки возле Владимировки.

Добропольский выступ

Аналитики подтверждают недавнее продвижение российских войск в тактическом районе Доброполья.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Шахова (к востоку от Доброполья) во время усиленного механизированного наступления размером с роту.

Z-блогеры при этом утверждают, что российские войска якобы продвинулись дальше в Шахово, чем показывают геолокационные видеозаписи.

14 октября российские войска атаковали к востоку от Доброполья вблизи Нового Шахово и к юго-востоку от Доброполья вблизи Заповедного. На этом участке фронта в октябре российские войска возобновили механизированные штурмы, к которым не прибегали много месяцев.

Покровское направление

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Зато министерство обороны России и российские Z-блогеры 14 октября заявили, что российские войска якобы захватили Балаган и продвинулись на север и запад от этого населенного пункта, а также на юг от Казацкого, в восточную часть Мирнограда (все к востоку от Покровска) и на север от Лысовки (на юго-восток от Покровска).

Российские войска атаковали под самым Покровском, к северу от Покровска вблизи Родинского, на северо-восток от Покровска возле Красного,; на юго-восток от Покровска вблизи Проминя и Лысовки, на юг от Покровска возле Новоукраинки и на юго-запад от Покровска возле Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Спикер украинского корпуса, который действует на Покровском направлении, 14 октября сообщил, что российские войска усилили наступления на этом направлении, пытаясь воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, которые снижают эффективность украинских беспилотников. Однако это им не очень помогло: по словам спикера, российские войска понесли на 18-20 процентов большие потери за последнюю неделю (с 7 октября) по сравнению с предыдущей неделей (с 20 сентября по 7 октября). [61]

Новопавловское направление

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись.

Российские войска наступали на саму Новопавловку, на северо-восток от Новопавловки у Новониколаевки, на юго-восток от Новопавловки у Орехово, на юг от Новопавловки у Дачного, Филии.

Великомихайловское направление

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

В то же время один из российских Z-блогеров утверждал, что российские войска захватили Сичневое (к востоку от Великомихайловки) и продвинулись на север от поселения и на восток от Вишневого (к юго-западу от Великомихайловки).

13 и 14 октября российские войска наступали возле самой Великомихайловки, к востоку от Великомихайловки в районе Январского и Александрограда, на юго-восток от Великомихайловки в районе Сосновки и Вороного и на юг от Великомихайловки в районе Степного и Новониколаевки.

Спикер Восточной группы войск Вооруженных сил Украины капитан Григорий Шаповал 14 октября заявил, что российские войска действуют в Терновом (к юго-востоку от Великомихайловки), но россияне не контролируют населенный пункт.

Шаповал заявил, что российские атаки усилились на 25-30% за последние 10 дней (с 4 октября) по сравнению с предыдущим 10-дневным периодом (с 24 сентября по 4 октября). Шаповал заявил, что российские войска активизировали свою деятельность, чтобы воспользоваться дождевыми и туманными погодными условиями, которые затрудняют операции украинских беспилотников.

Запорожье

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли – хотя некоторые Z-паблики и утверждали, что российские войска продвинулись на запад от Новогригорьевки, в восточную часть Успеновки, на северо-запад от Охотничьего (все на северо-восток от Гуляйполя). [

13 и 14 октября русские войска атаковали к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Новогригорьевки, Успеновки, Нововасильевского и Полтавки.

А вот взападной части Запорожской области аналитики подтвердили продвижение украинцев.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Степногорска (к западу от Орехова).

13 и 14 октября российские войска атаковали к западу от Орехова вблизи Степного, Степногорска и Приморского.

Представитель украинской бригады, которая действует на западе Запорожской области, сообщил, что российские войска действуют исключительно небольшими штурмовыми группами на Ореховском направлении.

Он добавил, что российские войска пытаются накопить силы для штурма украинских позиций и проникновения на окраины Малой Токмачки, но не могут продвигаться, поскольку вблизи Малой Токмачки есть большие участки открытых полей с очень малым количеством ветрозащитных полос, что затрудняет российским войскам сокрытие своих позиций.

Спикер сообщил, что российские войска используют большое количество беспилотников для ударов по украинским логистическим системам и гражданскому населению на Ореховском направлении.

Херсонское направление

14 октября российские войска продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновки.

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига аналогично сообщили 14 октября, что российские войска совершили атаку на гуманитарный конвой Организации Объединенных Наций (ООН) вблизи Белозерки (к западу от Херсона), который доставлял продукты питания и помощь местным жителям.

Российские войска совершили атаку на четыре транспортных средства, четко обозначенные как "невоенное оборудование"

