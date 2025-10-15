Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

Военные преступники российской армии захватчиков в Херсонской области нанесли прицельный удар по гуманитарному конвою ООН. Два грузовых автомобиля Всемирной продовольственной программы ООН, которые были в составе конвоя и доставляли продукты питания и жизненно необходимую помощь, были повреждены; к счастью, люди остались живы.

Об этом рассказала Херсонская прокуратура, которая зафиксировала очередное военное преступление российских оккупантов. В свою очередь Координатор системы ООН по гуманитарной помощи Матиас Шмале уточнил, что это преступление произошло на дороге между Херсоном и Белозеркой.

Что произошло

В прокуратуре Херсонской области утверждают, что преступление произошло утром 14 октября 2025 года, около 09:30. По их данным, в указанное время российские захватчики одновременно осуществили сброс взрывного устройства с БПЛА по такси в Херсоне (ранения получили двое мирных жителей, находившихся в автомобиле), и по двум грузовым автомобилям представительства ООН в Украине.

"В результате поражения автомобили получили повреждения и загорелись. По предварительным данным, человеческих жертв нет", – отметили в прокуратуре.

Реакция дипломатов

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул – гуманитарный конвой ООН был сознательной целью российских оккупантов.

"Грузовики, перевозившие еду для людей, которые в этом нуждаются, были четко обозначены эмблемами ООН. Это еще одно жестокое нарушение международного права, которое демонстрирует полное пренебрежение России к жизни гражданских и к ее международным обязательствам", – сказал он.

Соответственно, МИД Украины в очередной раз призвал государства-члены ООН "решительно осудить очередную российскую атаку на гуманитарных работников и усилить давление на агрессора".

Реакция ООН

Интересно: в структурах ООН только координатор системы гуманитарной помощи Матиас Шмале четко указал преступников – "удар был намеренно нанесен военными Российской Федерации". Он также призвал россиян к уважению международного гуманитарного права и отметил, что "гуманитарные работники и ресурсы не могут быть целью".

А вот исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн почему-то не указала, кто должен в "абсолютно недопустимом" ударе.

"Это абсолютно недопустимо. Целенаправленный удар беспилотника поразил два грузовика ВПП в Украине. Никто не пострадал, но грузовики и жизненно необходимая помощь, которую они доставляли, сгорели. Гуманитарные работники, транспортные средства и грузы не являются целью. Никогда и нигде", – подчеркнула Маккейн.

Неудивительно, что люди считают ООН "никчмной организацией".

"Кто уничтожил эти грузовики? Можете назвать конкретно, или вы все равно будете молчать, что ваши грузовики были уничтожены Россией, которая также каким-то образом является членом Совета Безопасности ООН, несмотря на то, что незаконно присоединилась к вашей никчемной организации", – отметили люди в комментариях к "реакции" Синди Маккейн на очередное преступление российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за указанный день в Херсоне, в результате очередных обстрелов российских войск, погибли трое мирных жителей. А еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!