УкраїнськаУКР
русскийРУС

Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

Михаил Левакин
War
3 минуты
579
Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

Военные преступники российской армии захватчиков в Херсонской области нанесли прицельный удар по гуманитарному конвою ООН. Два грузовых автомобиля Всемирной продовольственной программы ООН, которые были в составе конвоя и доставляли продукты питания и жизненно необходимую помощь, были повреждены; к счастью, люди остались живы.

Об этом рассказала Херсонская прокуратура, которая зафиксировала очередное военное преступление российских оккупантов. В свою очередь Координатор системы ООН по гуманитарной помощи Матиас Шмале уточнил, что это преступление произошло на дороге между Херсоном и Белозеркой.

Что произошло

В прокуратуре Херсонской области утверждают, что преступление произошло утром 14 октября 2025 года, около 09:30. По их данным, в указанное время российские захватчики одновременно осуществили сброс взрывного устройства с БПЛА по такси в Херсоне (ранения получили двое мирных жителей, находившихся в автомобиле), и по двум грузовым автомобилям представительства ООН в Украине.

"В результате поражения автомобили получили повреждения и загорелись. По предварительным данным, человеческих жертв нет", – отметили в прокуратуре.

Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

Реакция дипломатов

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул – гуманитарный конвой ООН был сознательной целью российских оккупантов.

"Грузовики, перевозившие еду для людей, которые в этом нуждаются, были четко обозначены эмблемами ООН. Это еще одно жестокое нарушение международного права, которое демонстрирует полное пренебрежение России к жизни гражданских и к ее международным обязательствам", – сказал он.

Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

Соответственно, МИД Украины в очередной раз призвал государства-члены ООН "решительно осудить очередную российскую атаку на гуманитарных работников и усилить давление на агрессора".

Реакция ООН

Интересно: в структурах ООН только координатор системы гуманитарной помощи Матиас Шмале четко указал преступников – "удар был намеренно нанесен военными Российской Федерации". Он также призвал россиян к уважению международного гуманитарного права и отметил, что "гуманитарные работники и ресурсы не могут быть целью".

Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

А вот исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн почему-то не указала, кто должен в "абсолютно недопустимом" ударе.

"Это абсолютно недопустимо. Целенаправленный удар беспилотника поразил два грузовика ВПП в Украине. Никто не пострадал, но грузовики и жизненно необходимая помощь, которую они доставляли, сгорели. Гуманитарные работники, транспортные средства и грузы не являются целью. Никогда и нигде", – подчеркнула Маккейн.

Неудивительно, что люди считают ООН "никчмной организацией".

Российские военные атаковали авто гуманитарной миссии на Херсонщине: как отреагировали в ООН

"Кто уничтожил эти грузовики? Можете назвать конкретно, или вы все равно будете молчать, что ваши грузовики были уничтожены Россией, которая также каким-то образом является членом Совета Безопасности ООН, несмотря на то, что незаконно присоединилась к вашей никчемной организации", – отметили люди в комментариях к "реакции" Синди Маккейн на очередное преступление российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за указанный день в Херсоне, в результате очередных обстрелов российских войск, погибли трое мирных жителей. А еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!