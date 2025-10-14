В Херсоне в результате вражеской атаки погибли три человека, еще четверо ранены

В Херсоне в результате очередных артиллерийских обстрелов российских войск погибли трое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила Херсонская окружная прокуратура. Под ее процессуальным руководством начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

По данным следствия, 14 октября ориентировочно между 12:30 и 13:00 российская армия осуществила артиллерийские удары по Херсону. Обстрел убил мужчину и двух женщин. Ранения получили четыре мирных жителя.

Российские военные преступления в Херсоне

12 октября россияне атаковали жителей города дроном. В результате сброса взрывчатки ранения получили трое мужчин в возрасте 43, 51 и 66 лет. По предварительным данным, все пострадавшие получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения ног. Их доставили в больницу.

10 октября, оккупанты убили в Херсоне сотрудника городского водоканала Виталия Карташова. Служебный автомобиль, которым управлял мужчина, оккупанты атаковали дроном. 59-летний Виталий Карташов погиб на месте, трое его коллег получили тяжелые ранения.

7 октября россияне сбросили взрывчатку с БПЛА вблизи остановки общественного транспорта около 06:30. В результате атаки один мужчина, 65 лет, погиб на месте, еще один, 70 лет, получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Напомним, в ночь на 12 октября рашисты разрушили лицей в Чугуеве Харьковской области. Здание учебного заведения только что отремонтировали за почти 200 млн грн.

