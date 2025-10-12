Российские дроны сбросили взрывчатку на Херсон: трое пострадавших

В Херсоне российские военные совершили атаку с беспилотников, сбросив взрывчатку на жилую территорию. В результате удара пострадали трое мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА. В сообщениях отмечается, что пострадавших госпитализировали и медики оказывают необходимую помощь.

В результате сброса взрывчатки ранения получили трое мужчин в возрасте 43, 51 и 66 лет.

По предварительным данным, все пострадавшие получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения ног. Их доставили в больницу.

Другие атаки россиян на гражданских в Херсоне

10 октября оккупанты убили в Херсоне сотрудника городского водоканала Виталия Карташова. Служебный автомобиль, которым управлял мужчина, оккупанты атаковали дроном. 59-летний Виталий Карташов погиб на месте, трое его коллег получили тяжелые ранения.

Утром 7 октября военные российской оккупационной армии в очередной раз атаковали город. Под прицел беспилотника попала остановка общественного транспорта. В результате удара погиб мужчина, еще один – получил ранения.

6 октября под российским ударом оказались областной центр и н.п. Степановка и Чернобаевка. Один из снарядов попал в дома, где проживали семьи с детьми. Погиб человек, есть пострадавшие.

4 октября в Херсоне российские захватчики ударили по гражданскому автомобилю. В результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили двое детей – 8-летний мальчик и 17-летний юноша, а также их мать. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, российская оккупационная армия не прекращает террористические атаки по Украине. Только за последнюю неделю захватчики выпустили по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты.

Также ранее стало известно, что 11 октября российские войска снова нанесли удар авиабомбами по Константиновке. На этот раз целью оккупантов стал храм Иова Почаевского. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения: двое мужчин (47 и 74 года) и две женщины (56 и 62 года).

