Под ударом была остановка транспорта: оккупанты атаковали Херсон, есть жертва

Во вторник утром, 7 октября, военные российской оккупационной армии атаковали Херсон. Под прицел беспилотника попала остановка общественного транспорта.

В результате удара погиб мужчина, еще один – получил ранения. Об этом сообщили Херсонская областная прокуратура и Херсонский городской совет.

Что известно об атаке РФ

По информации следствия, оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА вблизи остановки общественного транспорта около 06:30.

"В результате атаки, один мужчина, 65 лет, погиб на месте, еще один, 70 лет, получил ранения и был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

По информации Херсонского горсовета, пострадавшего в медучреждение доставили сотрудники полиции. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения. Сейчас мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Напомним, 6 октября, Россия нанесла удар по Херсонщине, под атакой оказались областной центр и н.п. Степановка и Чернобаевка. Один из снарядов попал в дома, где проживали семьи с детьми. Погиб человек, есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 4 октября, в Херсоне российские захватчики ударили по автомобилю. В результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили двое детей – 8-летний мальчик и 17-летний юноша, а также их мать. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

