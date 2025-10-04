В Херсоне под удар артиллерии РФ попало авто с мамой и детьми: их забрали в больницу. Фото

В Херсоне российские войска не прекращают террор мирного населения. Утром 4 октября путинские захватчики ударили по автомобилю, в котором находилась мама с детьми.

Вследствие обстрела женщина и двое ее детей получили ранения. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Подробности обстрела

По информации правоохранителей, российские военные обстреляли из артиллерии Херсон около 10:00 утра. В зоне поражения оказался гражданский автомобиль.

В результате вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили двое детей – 8-летний мальчик и 17-летний юноша, а также их мать, находившиеся в автомобиле. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. ст. 438 УК Украины). При процессуальном руководстве прокуратуры проводятся первоочередные следственные действия по документированию военного преступления.

В областной военной администрации отметили, что российские оккупационные войска атаковали гражданский автомобиль в Центральном районе. Дети получили получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы костей. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу, где сейчас оперируют

Также медпомощь оказывают 38-летней женщине. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение

Напомним, оккупанты продолжают систематически совершать преступления в отношении мирных жителей Украины. В Харьковской области путинский террорист сам признался, что расстрелял троих людей.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

