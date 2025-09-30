Оккупанты ударом по Сумщине убили супругов с двумя маленькими детьми

Ночью 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернеччина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому.

Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми. Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Подробности преступления

По информации областной администрации, в качестве цели для своего БПЛА россияне выбрали жилой дом в селе Чернеччина, где жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому.

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

"Это страшная и невосполнимая потеря для всей общины и области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким семьи. Гибель семьи в Чернечине – трагедия, которую мы никогда не забудем и не простим", – отметили в ОВА.

Что предшествовало

В сентябре 2025 года российские оккупанты продолжали наносить удары по различным регионам Украины, в основном с использованием беспилотников и ракет. Путинские захватчики бьют по гражданской инфраструктуре, жилым районам и предприятиям.

Напомним, россияне в ночь на 28 сентября атаковали Запорожье. В результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения. Есть по меньшей мере 38 пострадавших, среди них – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне оккупанты устроили массированную комбинированную атаку на наше государство: враг запустил сотни "Шахедов", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС. Под ударами оказались, в частности, Киев и область. Зафиксированы многочисленные разрушения, десятки людей пострадали, четверо – погибли.

