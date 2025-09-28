Армия России атаковала Запорожье: горит многоэтажка, есть пострадавшие. Видео

Россияне в ночь на 28 сентября атаковали Запорожье. В результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения.

Есть по меньшей мере трое пострадавших. Подробности сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

В результате российской атаки на Запорожье в облцентре вспыхнула одна из многоэтажек.

"Россияне нанесли по городу по меньшей мере два удара. В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры. Предварительно, получили ранения два человека", – рассказал глава Запорожской ОВА.

Федоров показал кадры охваченного огнем дома.

По состоянию на 06:19 было известно о по меньшей мере трех пострадавших в результате утренней атаки на город.

"До трех возросло количество раненых в результате утренней атаки россиян на Запорожье. Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и двум женщинам", – написал Федоров.

По состоянию на 7 часов утра в городе продолжалась ликвидация последствий атаки.

"За эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья. Всего 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек . Изуродованы и нежилые помещения. Специалистами начаты работы по закрытию окон листами ОЅВ", – написал Федоров.

В частности, начальник ОВА показал последствия разрушений, причиненных взрывной волной, в одном из учебных заведений.

По его словам, россияне пытались попасть по критической инфраструктуре.

В ГСЧС впоследствии сообщили, что в городе также разрушен частный дом по одному из адресов, взрывная волна повредила соседние дома.

Кроме того, разрушениям подверглась автомобильная заправка, частично разрушено административное здание.

О ракетной угрозе жителей Запорожья предупредили около 05:15 утра. А за считанные минуты в облцентре прогремели взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, под утро в воскресенье оккупанты также начали комбинированную атаку на Киев и область. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Подверглись разрушениям жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и в Киевской области.

