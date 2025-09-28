РФ атаковала частный сектор Запорожья: разрушен дом, есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские оккупационные войска снова терроризировали обстрелами Запорожье. Под ударами врага был частный сектор города, пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Он показал кадры последствий ударов захватчиков по городу, которых было по меньшей мере четыре.

"Удар по частному сектору. Дом разрушен. Люди травмированы. С кем ведет войну россия?!" – написал Федоров.

За помощью к медикам обратились мужчины 21-го и 32-х лет, а также 22-летняя женщина.

После обследования локации прилета было обнаружено более десяти поврежденных крыш.

Также в результате обстрела повреждена автозаправка и ее оборудование.

В ОВА не уточнили, чем именно по Запорожью бил враг, однако мониторинговые каналы информировали о пусках ракет из РСЗО "Смерч". Также на город летел ударный БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 26 сентября, в Запорожье раздавались взрывы. Российские оккупационные войска попали по объекту гражданской инфраструктуры – под ударом был магазин. Из-за атаки РФ люди были без света половину суток.

