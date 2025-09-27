Россия ударила по магазину в Запорожье: есть раненые, люди остались без света. Фото и видео

Вечером в пятницу, 26 сентября, в Запорожье раздавались взрывы. Российские оккупационные войска попали по объекту гражданской инфраструктуры – под ударом был магазин, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что здание магазина частично разрушено.

"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара... Предварительно есть пострадавшие. Подробная информация позже", – сказано в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки без света осталось почти девять тысяч абонентов Запорожья.

"Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя БПЛА. Произошел пожар. Разрушен магазин. Предварительно, обошлось без пострадавших", – отметил глава ОВА.

Перед взрывами в Запорожской ОВА предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска ночью 23 сентября осуществили авиационный удар по Запорожью. Зафиксировано несколько взрывов и пожаров в городе, есть повреждения частной и промышленной инфраструктуры. Под завалами погиб мужчина.

