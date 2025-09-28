Украина под воздушной атакой: враг запустил более 30 'Шахедов' и поднял в небо стратегическую авиацию

С раннего вечера субботы, 27 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Впоследствии стало известно, что РФ подняла стратегическую авиацию с "Оленьи".

Об этом информируют мониторинговые каналы. Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских БПЛА, по целям противника работают силы ПВО.

Ход атаки РФ

В 22:20 мониторами были отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ. Это свидетельствует о возможности применения врагом бомбардировщиков в течение ночи.

После полуночи стало известно о взлете двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Они летели юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.

По состоянию на 00:45 тревога была объявлена в ряде областей Украины. Дроны фиксировали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областях.

Впоследствии добавилась угроза для частей Кировоградской и Киевской областей.

"БПЛА в направлении Киева, БПЛА в направлении Херсона, БПЛА в акватории Черного моря на Николаевщину, курсом на Николаев", – информировали также в ВС ВСУ.

БПЛА на востоке Харьковщины и Днепропетровщины летели курсом на запад.

По состоянию на 01:25 мониторы информировали, что в воздухе уже пять Ту-95МС с "Оленьи".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что израильские системы противовоздушной обороны работают в Украине уже более месяца и помогают прикрывать критически важные объекты от российских атак. Речь идет о новейших комплексах Patriot, которые стали важной частью укрепления украинской ПВО накануне зимы.

