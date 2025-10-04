Российский оккупант расстрелял в Харьковской области трех мирных людей – перехват ГУР

Российские оккупанты продолжают систематически совершать преступления в отношении мирных жителей Украины. В Харьковской области путинский террорист сам признался, что расстрелял троих людей.

Военное преступление россиянин совершил в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подробности преступления

Украинской разведке ужалось перехватить разговор оккупантов, в котором они обсуждали расстрел мирного населения. Показания захватчиков свидетельствуют о том, что зверское преступление произошло на временно оккупированной Харьковщине.

Как стало известно, российский оккупант открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома и смертельно ранил троих местных жителей.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", – доложил непосредственный командир.

Также в ГУР подчеркнули, что сам преступник не выжил. По свидетельствам оккупантов, террорист погиб от собственных пуль.

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – заявили в украинской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября российские террористы совершили очередное зверское преступление в Сумской области. В селе Чернетчина Краснопольской громады россияне прицельно ударили дроном по жилому дому. Вследствие атаки погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!