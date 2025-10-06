Снаряд попал в дома, где проживали семьи с детьми: на Херсонщине в результате вражеской атаки погибла женщина, есть раненые. Видео

В понедельник, 6 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Херсонщине. Под атакой оказались областной центр и н.п. Степановка и Чернобаевка. Один из снарядов попал в дома, где проживали семьи с детьми.

Погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом сообщили Херсонская ОГА и Херсонский городской совет.

Вражеская атака началась утром

Известно, что оккупанты утром били из артиллерии по жилым кварталам, некоторые дома получили значительные повреждения. Под массированным ударом оказалось с. Степановка.

"По состоянию на сейчас известно о четырех раненых. Вражеский снаряд попал в два дома, где проживали семьи с детьми. Две девочки 12 и 16 лет вместе с родителями в больнице в среднем состоянии тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь. В собственном доме погибла 69-летняя местная жительница", – говорится в сообщении.

Всего с начала суток в регионе пострадали 12 человек, им оказывается медицинская помощь.

На месте удара спасатели совместно с коммунальными службами продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела. Социальные работники Херсонской МВА посетили все поврежденные дома и предоставили жителям необходимые консультации, в частности о возможности эвакуации из опасной территории.

Напомним, накануне, 4 октября, в Херсоне российские захватчики ударили по автомобилю. В результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили двое детей – 8-летний мальчик и 17-летний юноша, а также их мать. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Как писал OBOZ.UA, оккупационные войска применяют на юге Украины новый тип беспилотников, который может создать дополнительную опасность для водителей на трассе Николаев – Херсон. Эти дроны дешевле и быстрее привычных FPV и способны преодолевать большие расстояния с минимальными потерями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!