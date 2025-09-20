Оккупанты испытывают новые дроны, которые могут угрожать трассе Николаев-Херсон: что известно

Российские войска применяют на юге Украины новый тип беспилотников, которые могут создать дополнительную опасность для водителей на трассе Николаев–Херсон. Эти дроны дешевле и быстрее привычных FPV и способны преодолевать большие расстояния с минимальными потерями.

Россияне активно используют БПЛА типа "Молния". Об этом в эфире онлайн-медиа "Вгору" сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По словам Волошина, российские дроны, запущенные с левого берега Херсонщины, могут беспрепятственно преодолевать расстояние через весь регион и атаковать стратегические объекты, в частности трассу Николаев–Херсон. Хотя на направлении созданы антидронные барьеры, "Молния" легко обходит защиту и становится угрозой для гражданской инфраструктуры.

Кроме того, россияне активно совершенствуют эту технологию — в частности тестируют оптоволоконные дроны. Такой тип управления позволяет обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), делая дроны менее уязвимыми. Впрочем, как отметил Волошин,другие виды препятствий все еще могут влиять на их работу.

Спикер подчеркнул, что украинские защитники осознают перспективы дальнейшего применения таких БПЛА со стороны врага и уже готовятся к активному противодействию.

"Мы понимаем, что когда больше будет у них этих дронов – они будут наносить больше ударов. Если будут наносить больше ударов, нам необходимо противодействовать больше и успешнее. Мы готовы к тому, что враг будет развивать в этом направлении", — резюмировал Волошин.

Напомним, вечером пятницы, 19 сентября, российские войска атаковали гражданский автомобиль в Гуляйполе Запорожской области. В результате удара беспилотника погибли супруги, которые находились в машине.

Также OBOZ.UA сообщал, что 18 сентября на побережье Вентспилского края в Латвии, на пляж вынесло хвостовую часть беспилотника "Гербера". По информации полиции, обломок не представлял опасности для населения. На место происшествия прибыли представители Национальных вооруженных сил, которые подтвердили отсутствие взрывчатки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!