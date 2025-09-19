В Гуляйполе российский дрон атаковал гражданское авто: погибли супруги

Вечером в пятницу, 19 сентября, российские военные преступники убили двух людей в Гуляйполе Запорожской области. Враг нанес удар дроном по гражданскому автомобилю.

В транспортном средстве находились супруги, люди погибли на месте. Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Подробности атаки врага

На странице Гуляйпольской городской территориальной громады в Facebook рассказали, что российский дрон попал в гражданский автомобиль около 18:15. В результате на месте погибли Рыбка Юлия Ивановна (1969 г.р.) и Рыбка Иван Иванович (1967 г.р.).

"Враг унес жизни двух людей, которые просто ехали по улице своего города... Это страшное напоминание, что война уничтожает самое дорогое – человеческие жизни. Это неописуемая боль для родных, для всей громады", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 86 средств воздушного нападения: ракету и дроны различных типов. Силы ПВО обезвредили 71 БПЛА. Зафиксировано попадание в ряде локаций.

