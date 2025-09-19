УкраїнськаУКР
Россия атаковала Украину 86 дронами, есть последствия: в Воздушных силах раскрыли, сколько БПЛА сбито

Катя Поплюйко
War
1 минута
1,8 т.
Защитники неба Украины

В ночь на 19 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 86 средств воздушного нападения: ракету и дроны различных типов. Силы ПВО обезвредили 71 БПЛА.

Зафиксировано попадание в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередную воздушную атаку россияне начали около 21:00 18 сентября.

В течение ночи враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Шаталово, Миллерова, Приморско-Ахтарска. В частности, зафиксировано около 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 71 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается. Новая группа вражеских БпЛА с северного направления", – говорится в сообщении.

Последствия российской атаки

По информации главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью Россия массированно атаковала Павлоград, направив на город дроны.

"Возникло несколько пожаров, их спасатели локализовали. По Никопольщине агрессор применил FPV-дрон и артиллерию. Попал по райцентру и Мировской громаде. Прошло без жертв", – написал он.

Силам ПВО удалось уничтожить 8 беспилотников над Днепропетровской областью.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что из-за угрозы с воздуха тревога звучала в Черкасском и Золотоношском районах.

"Наши защитники успешно обезвредили два российских БпЛА. Последствий для инфраструктуры нет", – указано в сообщении.

Напомним, оккупанты утром в пятницу, 18 сентября, нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибли пять мирных жителей. В момент обстрела люди находились на улице.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября Россия атаковала Киевскую область, удары зафиксированы как минимум в двух районах области: Бориспольском и Бучанском. В первом из них произошел пожар на складских помещениях, во втором вспыхнуло нежилое здание, разрушениям подвергся частный дом.

