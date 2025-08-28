'Ситуация напряженная': есть ли российские войска в Степногорске на Запорожье

Российских войск в Степногорске Запорожской области нет. Ситуация в поселке напряженная, однако контролируемая.

Об этом 27 августа сообщила начальница Степногорской поселковой военной администрации Ирина Кондратюк сегодня в комментарии "Суспільному". Она подчеркнула, что ВСУ держат ситуацию под контролем.

"Россиян в Степногорске нет. Обстановка напряженная, но все же контролируется, благодаря нашим защитникам, благодаря ВСУ", – отметила чиновница.

Что предшествовало

Ранее во вторник, 27 августа, депутат Запорожского городского совета Андрей Согорин заявил, что российская оккупационная армия уже на окраинах Степногорска. Он посоветовал жителям южной части Запорожья уже думать об эвакуации.

Почему россияне стремятся закрепиться в Степногорске

Поселок Степногорск расположен на высоте, которая открывает потенциальные возможности контролировать движение и логистику в сторону Запорожья. Именно эта особенность делает его привлекательной целью для врага.

Продвижение оккупантов в сторону Степногорска несет потенциальную угрозу для областного центра. Если врагу удастся приблизиться, он сможет наносить артиллерийские удары по южным окраинам Запорожья.

Кроме того, контроль над этой высотой может влиять на украинскую логистику: от снабжения до перемещения подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты пытаются оккупировать Степногорск, занять те высоты, которые находятся в этом районе и таким образом, максимально приблизиться к южным окраинам областного центра Запорожья.

