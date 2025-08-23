Армия РФ безуспешно пытается закрепиться на островах на Днепре для возможного наступления, – Братчук

На южных направлениях российские захватчики не отказались от своих планов выхода на Запорожье и оккупации Херсона. К Запорожью оккупанты пытаются добраться по территории, которая осталась без воды после уничтожения Каховского водохранилища. А для наступательных действий на Херсон враг пытается закрепиться на островах на Днепре, чтобы создать себе плацдармы.

Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Однако он отметил, что все действия врага безрезультативны и говорить об угрозе потери Херсона и Запорожья никак нельзя.

Что происходит на Днепре

На Херсонском направлении, по словам украинского защитника, оккупанты зря пытаются воспользоваться тактикой ВСУ.

"Оккупанты хотят закрепиться на островах, максимально приблизиться к правому берегу, поэтому попытаться проводить определенные действия. Враг даже продолжает рассматривать вариант, который он назвал "Крынки". Речь о том, чтобы создать нечто похожее на операцию, которую проводила Украина в районе Крынки на левом берегу", – рассказал Сергей Братчук.

Однако достичь успеха захватчики не в состоянии.

Ситуация на Запорожском направлении

Он отметил, что сейчас циркулируют слухи, что захватчики из Сумского и Приднепровского, Херсонского направлений будут "что-то перебрасывать на Запорожское направление", но подчеркнул, что это чисто вражеские слухи. По этому поводу Братчук напомнил золотое правило, что "россиянам верить нельзя, и россиянам нельзя верить никогда (если сомневаетесь в первом, смотрите пункт второй)".

"Сегодня активность врага не становится больше. Хотя враг себя видит определенную перспективу в том, чтобы двигаться в сторону Степногорска. Это сегодня основное направление для россиян с целью оккупировать Степногорск, занять те высоты, которые находятся в этом районе и, таким образом, максимально приблизиться к южным окраинам областного центра Запорожья, чтобы, например, реактивными системами залпового огня кошмарить наш славный город", – отметил военный.

Украинский защитник несколько раз акцентировал, что это все – только "мечты врага", которым наши воины уверенно дают отпор. И ни закрепиться на островах Херсонщины, ни приблизиться к Степногорску оккупанты на самом деле не в состоянии.

Ситуация на Херсонском направлении

Отметим, что в начале августа представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин сообщал: в южных областях Украины российские войска меняют тактику. Эти направления становятся все горячее, там постоянно ведутся ожесточенные бои. В частности, самым активным враг был на фронте в Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, в последние сутки на Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил. А на Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Последние минуты существования вражеской смертоносной машины и ее феерическое отправление в ад морпехи зафиксировали на видео.

