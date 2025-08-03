Войска РФ меняют тактику в южных областях: бои бывают очень горячими

В южных областях Украины российские войска в последнее время меняют тактику. Эти направления становятся все горячее, там постоянно ведутся ожесточенные бои.

Такое заявление сделал представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин. Он добавил, что активнее всего враг сейчас работает на Херсонском направлении.

"Начиная от Херсона, в частности из района острова Корабел, и до Антоновских мостов. Там он системно применяет беспилотники, а также штурмовые группы", – подчеркнул Волошин.

Запорожское направление

Артиллерия и штурмовые действия врага сейчас сосредоточены в районе Гуляйполя. В частности, возле населенного пункта Белогорье и на Ореховском направлении.

Приднепровское направление

Ему враг уделяет отдельное внимание. Там, по словам Волошина, только за минувшие сутки было зафиксировано семь штурмов.

"Самая горячая и напряженная ситуация возле Каменского. Бои идут довольно ожесточенные", – отметил спикер.

Детали

По словам Волошина, массовых атак так называемым "мясом" сейчас почти не осталось. Противник начал активно использовать подготовленные диверсионно-разведывательные группы.

"На островах работают только профессионалы. Там действует одна из российских бригад разведки. Это специалисты высокого уровня. Они проводят штурмовые действия довольно профессионально, и иногда бывает очень горячо", — говорит Волошин.

Полковник добавил, что такие группы также пытаются тайком проникнуть в тыл украинских позиций.

"Вот, например, на прошлой неделе была информация о Степногорске. Российские ДРГ пытались зайти в южные кварталы города. Они используют самое современное разведывательное оборудование, антитепловизионные плащи и оружие. Это одна из новых тактик, которую враг активно применяет", – напомнил Волошин.

Он заметил, что таки атаки происходят комплексно: сначала артиллерия, затем авиация и дроны, после чего группы из 3–5 человек просачиваются в тыл.

"Им дают воду, магазины, координаты. С дронов им сбрасывают боеприпасы и продукты. Один-два могут прорваться и закрепиться, а потом уже пробуют захватывать наши позиции", – рассказал военный.

Потери врага

Силы обороны Украины ежедневно уничтожают оккупантов и их технику. В частности, только за последние сутки было ликвидировано:

– До 30 единиц автомобильной техники.

– Три (возможно четыре) единицы бронетехники.

– Несколько вражеских лодок.

– Четыре пушки типа Д-30 и Д-20.

– Реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

"Ежедневно мы ликвидируем где-то 5– 7 экипажей российских беспилотников, а также 50–70 их укрытий", — резюмировал Волошин.

Накануне в ГУР отчитались об очередном акте возмездия на временно оккупированных территориях нашего государства. В Мелитополе Запорожской области, который россияне считают своим тылом, взлетел в воздух микроавтобус с кадыровцами. Все они были ликвидированы. В доказательство разведчики показали видео операции.

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