В Мелитополе взлетел на воздух микроавтобус с кадыровцами, все погибли: в ГУР показали видео операции

Во временно оккупированном Мелитополе украинские разведчики и активисты движения сопротивления проредили ряды путинской армии. В результате взрыва автомобиля были ликвидированы пятеро оккупантов.

Успешную операцию в оккупированном городе провели участники движения сопротивления и Главное управление разведки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Результате операции

По информации украинской разведки, в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус. Внутри транспортного средства находились бойцы оккупационного подразделения "Ахмат". В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Также взрывом были ранены два захватчика, которые находились в соседнем автомобиле. Кроме того, в результате операции уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Новость дополняется…