У врага минус ЗГРК 'Панцирь-С1' и три вертолета: СБУ поразила военный аэродром 'Кировское' в Крыму

В ночь на 28 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию против военной инфраструктуры России во временно оккупированном Крыму. Целью удара стал военный аэродром "Кировское" в Ленинском районе полуострова.

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Дроны СБУ нанесли прицельное огневое поражение по местам дислокации авиации, ПВО, складам боеприпасов, а также по разведывательным и ударным беспилотникам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. На этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательных и ударных БпЛА врага", – говорится в сообщении.

В результате взрывов были уничтожены самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и три многоцелевых и ударных вертолета – среди них Ми-8, Ми-26 и Ми-28.

На территории аэродрома также зафиксированы вторичные детонации, что свидетельствует о поражении складов боеприпасов.

СБУ отмечает, что операция является частью системной работы по снижению боевых возможностей армии РФ. В частности – невозможности использования авиации для ударов по территории Украины.

"Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", – отметили в СБУ.

Напомним, в районе аэродрома прозвучало не менее 5-6 взрывов. Первые сообщения об атаке появились после 2:50 ночи. Свидетели рассказывают, что перед взрывами был слышен звук полета дронов, а затем прозвучало не менее 5–6 мощных ударов.

Еще раньше, около 01:30, в Джанкойском районе работала российская ПВО – вероятно, оккупанты пытались сбить беспилотники, которые впоследствии поразили цель.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает о масштабных возгораниях, подтвержденных спутниковыми данными NASA. На снимках четко видны очаги пожаров, которые возникли после удара.

Российские военные опасаются очередных украинских ударов по авиационной инфраструктуре, а потому строят новые укрытия. Например, аэродром "Саки" на территории оккупированного Крыма они пытаются защитить бетонными конструкциями и позициями для ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июня во временно оккупированном Крыму заявили о взрывах в районе села Перевальное Симферопольского района. Была информация о вероятном поражении полевого лагеря войск РФ.

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