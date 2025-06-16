Возводят бетонные укрытия: оккупанты пытаются спасти аэродром "Саки" в Крыму от ударов – "Атэш"

Российские военные остерегаются очередных украинских ударов по авиационной инфраструктуре, а поэтому строят новые укрытия. Например, аэродром "Саки" на территории оккупированного Крыма они пытаются защитить бетонными конструкциями и позициями для ПВО.

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Об этом сообщает военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". В его Telegram-канале опубликованы кадры из военного объекта РФ, к которому наведались агенты.

По их данным, на авиабазе "Саки", которая расположена рядом с поселком Новофедоровка, враг в спешке возводит бетонные укрытия для самолетов и устанавливает дополнительные посты противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам.

"Оккупационная армия боится новых точечных ударов со стороны Сил обороны Украины, которые уже доказали, что могут поражать цели даже в глубоком тылу. В панике россияне пытаются укрепиться – строительство идет в срочном порядке, с нарушением технологических норм и сомнительным качеством", – говорится в сообщении.

Источники движения подтвердили, что из-за нарушения технологических норм техника оккупантов остается уязвимой даже под бетонными укрытиями.

"Атеш" продолжает фиксировать перемещения врага и передает данные Силам обороны Украины. Удары будут продолжаться", – подчеркнули партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июня во временно оккупированном Крыму заявили о взрывах в районе села Перевальное Симферопольского района. Была информация о вероятном поражении полевого лагеря войск РФ.

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