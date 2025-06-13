В оккупированном Крыму ночью слышали звуки взрывов: говорят о поражении полевого лагеря войск РФ

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. В частности, громко было в Симферопольском районе, сообщалось о возможной атаке в районе Перевального.

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В Симферопольском районе мог быть поражен полевой лагерь российских захватчиков. О деталях "взрывной ночи" писали руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, подписчики "Крымского ветра" еще около 4 часов утра сообщали, что "в Перевальном издалека слышны взрывы, жужжание беспилотника".

Позже появились сообщения о "каком-то грохоте, доносящемся из Перевального", который слышен в Марьино, из-за чего в паблике предположили, что могли быть поражены склады боеприпасов. В Перевальном базируются 126 бригада береговой охраны Черноморского флота РФ, а также 8 артиллерийский полк. И склады оккупантов там уже становились целью атаки 16 мая этого года.

А жители Симферополя наблюдали в небе к югу от города дым.

"Там газовая электростанция, дальше – Перевальное", – уточняет "Крымский ветер".

Зато Андрющенко написал, что в результате атаки по Симферополю и району "предварительно поражен полевой лагерь россиян".

"Также фиксировалась активная работа ПВО между Симферополем и Севастополем. Последствия требуют уточнения, но точно должны быть", – добавил он.

В то же время руководитель Центра изучения оккупации рассказал о результатах ночных поражений на других временно оккупированных территориях Украины.

"В период с 01:30 до 03:40 продолжалась атака по оккупированным территориям. В частности по военным объектам. Мелитополь. Зафиксировано попадание на юго-запад от города. Кроме того, фиксировался массовый пролет БПЛА как в сторону Бердянска, так и в направлении Крыма. Бердянск. Фиксировалась массовая работа ПВО и предварительно есть результат на земле в районе за городом", – констатировал он.

Напомним, несколько дней назад в Крыму также раздавались мощные взрывы. Тогда оккупанты пожаловались на ракетную атаку. Громко, в частности, было в Феодосии, Заозерном и ряде других населенных пунктов.

Telegram-каналы традиционно заявили, что Крым атакуют неизвестные дроны и ракеты. Позже мониторинговые каналы сообщили, что на полуостров летят более 40 БПЛА.

А 3 июня в Службе безопасности Украины заявили об уже третьем успешном поражении незаконного Крымского моста. Операция по установке взрывчатки под водой возле опор этого незаконного сооружения длилась несколько месяцев, а на рассвете взрывчатка была взорвана.

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