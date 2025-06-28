Были слышны взрывы: в сети сообщили об атаке на аэродром 'Кировское' в Крыму

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму была зафиксирована серия мощных взрывов. По предварительной информации, удару подвергся военный аэродром "Кировское" в Ленинском районе полуострова.

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В частности, в районе аэродрома прозвучало не менее 5-6 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Первые сообщения об атаке появились после 2:50 ночи. Свидетели рассказывают, что перед взрывами был слышен звук полета дронов, а затем прозвучало не менее 5–6 мощных ударов.

Еще раньше, около 01:30, в Джанкойском районе работала российская ПВО – вероятно, оккупанты пытались сбить беспилотники, которые впоследствии поразили цель.

В сети появились видео с места происшествия, на которых слышны громкие взрывы, похожие на детонацию боекомплекта. По предварительным данным, атака могла быть направлена на склады с боеприпасами и системы противовоздушной обороны, размещенные на территории аэродрома.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает о масштабных возгораниях, подтвержденных спутниковыми данными NASA. На снимках четко видны очаги пожаров, которые возникли после удара.