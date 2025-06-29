На атакованном СБУ аэродроме 'Кировское' в Крыму не могут потушить пожар. Фото

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму была зафиксирована серия мощных взрывов. Под ударом оказался военный аэродром "Кировское" в Ленинском районе полуострова.

Видео дня

Ближе к вечеру, 29 июня, стало известно о том, что военный объект до сих пор пылает. А площадь возгорания только увеличилась. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на свои источники.

"В два часа дня площадь пожаров значительно увеличилась и они сместились к центральной части аэродрома, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Кто знает подробности или снял фото/видео – пишите в наш бот", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 28 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию против военной инфраструктуры России во временно оккупированном Крыму. Целью удара стал военный аэродром "Кировское" в Ленинском районе полуострова.

Напомним, российские военные опасаются очередных украинских ударов по авиационной инфраструктуре, а потому строят новые укрытия. Например, аэродром "Саки" на территории оккупированного Крыма они пытаются защитить бетонными конструкциями и позициями для ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 июня во временно оккупированном Крыму заявили о взрывах в районе села Перевальное Симферопольского района. Была информация о вероятном поражении полевого лагеря войск РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!