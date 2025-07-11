Минус пять оккупантов и станция управления войсками: в ГУР рассказали об удачной операции в Мелитополе

Во временно оккупированном войсками России Мелитополе на Запорожье бойцы Главного управления разведки Минобороны и движения сопротивления нанесли врагу потери. Очередную операцию они провели на территории одного из предприятий города.

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Она состоялась 10 июля, сообщили в Telegram-канале ГУР МО. Отмечается, что войска России на этом предприятии обустроили логистическую базу, там враг разместил личный состав и военный транспорт.

В результате взрыва на базе оккупантов в Мелитополе были ликвидированы пять военнослужащих Росгвардии.

"Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслабоне" разгружали военный транспорт – пятеро захватчиков из так называемой Росгвардии" ликвидированы. В результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую вожди российской армии планировали использовать для управления оккупационными войсками", – рассказали в разведке.

В конце июня стало известно, что партизаны из движения "Атеш" устроили диверсию в Мелитополе. Они подожгли российский "Урал". Во время диверсии несколько захватчиков из очередной смены остались в запорожских полях навсегда.

Также агенты "Атеш" уничтожили российский автомобиль "УАЗ Патриот" во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Это авто было оборудовано мобильной системой радиоэлектронной борьбы и принадлежало операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 28-й ОМБр поразили российский "танк-чудовище", который оккупанты применили в атаках на Торецком направлении фронта. Для уничтожения вражеского "сарая" защитникам понадобилось около 60 FPV-дронов.

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