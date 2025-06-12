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Прямой "сигнал" для оккупантов: агенты "Атеш" устроили диверсию под Мелитополем. Фото и видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
9,0 т.
Урал оккупантов

Партизаны подожгли российский "Урал" в районе временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. В результате "бавовны" не только сгорел грузовик захватчиков.

Видео дня

Диверсию провели представители военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". В его Telegram-канале опубликованы кадры и указано, что такой "подарок" агенты преподнесли врагу ко дню России.

Так, передавая "поздравления" оккупантам, один из партизан поджег армейский грузовик "Урал". В ходе диверсии несколько захватчиков из дежурной смены остались в запорожских полях навсегда.

Отмечается, что агенты действовали на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где оккупанты регулярно останавливаются во время переброски личного состава и подвоза боеприпасов.

Атеш диверсия

"Эта акция – не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один оккупант не может чувствовать себя в безопасности, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно", – подчеркнули партизаны.

Атеш диверсия

В движении "Атеш" добавили, что агенты продолжают бороться внутри временно оккупированных территорий и враг обязательно "будет гореть".

Атеш диверсия

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" уничтожили российский автомобиль "УАЗ Патриот" во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Это авто было оборудовано мобильной системой радиоэлектронной борьбы и принадлежало операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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