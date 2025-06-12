Прямой "сигнал" для оккупантов: агенты "Атеш" устроили диверсию под Мелитополем. Фото и видео

Партизаны подожгли российский "Урал" в районе временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. В результате "бавовны" не только сгорел грузовик захватчиков.

Видео дня

Диверсию провели представители военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". В его Telegram-канале опубликованы кадры и указано, что такой "подарок" агенты преподнесли врагу ко дню России.

Так, передавая "поздравления" оккупантам, один из партизан поджег армейский грузовик "Урал". В ходе диверсии несколько захватчиков из дежурной смены остались в запорожских полях навсегда.

Отмечается, что агенты действовали на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где оккупанты регулярно останавливаются во время переброски личного состава и подвоза боеприпасов.

"Эта акция – не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один оккупант не может чувствовать себя в безопасности, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно", – подчеркнули партизаны.

В движении "Атеш" добавили, что агенты продолжают бороться внутри временно оккупированных территорий и враг обязательно "будет гореть".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" уничтожили российский автомобиль "УАЗ Патриот" во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Это авто было оборудовано мобильной системой радиоэлектронной борьбы и принадлежало операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!