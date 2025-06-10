"Усиливаем давление с каждым днем": агенты "Атеш" уничтожили авто операторов БПЛА в оккупированном Мелитополе. Фото и видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны движения "Атеш" провели успешную операцию. В тылу врага они уничтожили автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильной системой радиоэлектронной борьбы, который принадлежал операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", опубликовав фото и видео результатов атаки. Отмечается, что авто использовалось для скрытого передвижения и выполнения тактических задач на юге Украины, поэтому его уничтожение временно парализует работу вражеского подразделения.

"Теперь враг остался без критически важного транспорта - а в условиях недостатка техники на фронте это временно парализует работу их подразделения", – говорится в сообщении.

По словам агентов, операция требовала тщательной подготовки: они наблюдали за машиной, определили ее место стоянки и привычки экипажа. В момент, когда авто оставалось без охраны, была применена зажигательная смесь – "УАЗ" выгорел дотла за считанные секунды.

"Сопротивление на юге Украины живое, и мы усиливаем давление с каждым днем", – подчеркнули агенты.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты во временно оккупированном Геническе Херсонской области устроили массовые облавы на местных мужчин, заставляя их подписывать контракты на службу в армии РФ. Из-за этого на улицах города почти не встретить свободно передвигающихся мужчин – либо они уже мобилизованы, либо переодетые военные и коллаборационисты.

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