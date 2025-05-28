Оккупанты устроили 'охоту' на мужчин в Геническе: в 'Атэш' рассказали о причине массовых облав. Фото

Оккупанты во временно оккупированном Геническе Херсонской области устроили массовые облавы на местных мужчин, заставляя их подписывать контракты на службу в армии РФ. Из-за этого на улицах города почти не встретить свободно передвигающихся мужчин – или они уже мобилизованы, или же переодетые военные и коллаборационисты.

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Об этом сообщают агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". По их словам, оккупанты активизировали репрессивные меры с целью насильственной вербовки мужчин в ряды оккупационной армии. Такая принудительная мобилизация вызывает значительный страх и напряжение среди жителей Геническа.

Партизаны отмечают, что мобилизация населения на оккупированных территориях является международным военным преступлением, за которое предусмотрена ответственность.

Украинские правоохранители и международные организации работают над привлечением виновных к ответственности.

К тому же в городе распространяются слухи о таинственных исчезновениях четырех российских оккупантов за последний месяц, что может свидетельствовать о внутренних проблемах среди захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, что агенты движения сопротивления "Атеш" уничтожили автомобиль российских захватчиков, который использовался для военных целей в тылу врага в оккупированном Геническе. Речь идет о транспорте группы операторов БПЛА, оснащенном оборудованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее было замечено, что российские захватчики в оккупированном Севастополе вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты. Вероятно, эти действия свидетельствуют о повышенной угрозе для объекта в ближайшее время.

Оккупанты в Крыму заставляют владельцев отелей на все лето бронировать номера для военнослужащих. Оповещения в виде писем уже начали поступать в места отдыха. Так россияне грубо нарушают правила и размещают своих солдат рядом с мирными жителями.

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