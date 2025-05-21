Агенты 'Атеш' уничтожили авто операторов БПЛА в тылу оккупантов на Херсонщине. Фото и видео

Агенты движения сопротивления "Атеш" уничтожили машину российских захватчиков, которая использовалась в военных целях в тылу врага, в оккупированном Геническе. Речь идет о транспорте группы операторов БПЛА, оснащенном оборудованием РЭБ.

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Об этом утром в среду, 21 мая, сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там отметили, что оккупанты маскировали свою технику на частной территории местных.

"В оккупированном Геническом районе наши агенты успешно провели диверсию – уничтожили автомобиль российских оккупантов, который использовался в военных целях. По данным разведки, это была машина группы операторов БПЛА, оснащенная оборудованием РЭБ", – говорится в сообщении.

В ходе наблюдения было обнаружено, что захватчики заселились в дома местных жителей и прятали военную технику на частных территориях, маскируя ее под гражданскую. Однако такие меры не обеспечили им безопасности. После выполнения очередного задания, уставшие операторы припарковали авто возле своего временного укрытия, и именно тогда партизаны нанесли точный удар.

По словам агентов, теперь враг вряд ли сможет оперативно возобновить свою деятельность, особенно учитывая острую нехватку техники в российских подразделениях. Это позволяет жителям правобережной части Херсонщины хотя бы на время почувствовать себя в большей безопасности.

"Помощи от псевдоволонтеров ждать не приходится – новое авто им никто не привезет. Мы наблюдаем. Мы рядом. И мы готовы ударить снова", – отметили в "Атеш".

Напомним, ранее было замечено, что российские захватчики в оккупированном Севастополе вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты. Вероятно, соответствующие действия свидетельствуют о повышенной угрозе для объекта в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму принуждают владельцев отелей на все лето бронировать номера для военнослужащих. Оповещения в виде писем уже начали поступать в места отдыха. Так россияне грубо нарушают правила и размещают своих солдат рядом с мирными жителями.

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