Оккупанты в Крыму заставляют владельцев отелей на все лето бронировать номера для военных: всплыли подробности

Российские захватчики в оккупированном Крыму заставляют владельцев отелей на все лето бронировать номера для военнослужащих. Оповещения в виде писем уже начали поступать в места отдыха.

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Об этом сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента". Там отметили, что россияне грубо нарушают правила и размещают своих солдат рядом с мирными жителями.

"В Крыму оккупационная администрация заставляет владельцев отелей заранее на все лето бронировать номера для военных. Активисты движения "Желтая Лента" рассказывают, что перед началом сезона отелям присылают письма с требованием зарезервировать около 30% номеров на случай размещения там силовиков", – говорится в сообщении.

По предварительным обещаниям, бизнесу компенсируют только себестоимость предоставленного жилья, то есть без учета прибыли и наценок. Однако, механизм расчета этой суммы остается неясным.

Таким образом, вместо того, чтобы размещать военных отдельно, выкупая определенные санатории, оккупационные власти планируют и во время курортного сезона расселять силовиков вместе с гражданскими жителями.

Напомним, оккупанты могут использовать детские летние лагеря в аннексированном Крыму, с целью помешать ударам Вооруженных сил Украины по военным объектам ВС РФ. Последние расположены по всему захваченному полуострову, поэтому россияне фактически собираются сделать детей "живым щитом".

Как сообщал OBOZ.UA, ГУР МО Украины во время ударов с применением беспилотников на территории временно оккупированного Крыма вывели из строя целый ряд специфической техники армии РФ. Среди них вертолет, ряд систем противовоздушной обороны и радиолокационные станции захватчиков на полуострове.

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