Оккупанты вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты в Севастополе: в 'Атэш' раскрыли подробности. Фото

Российские захватчики в оккупированном Севастополе вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты. Вероятно соответствующие действия свидетельствуют о повышенной угрозе для объекта в ближайшее время.

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Об этом утром в среду, 14 мая, сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Также на территории части партизаны зафиксировали скопление вражеской военной техники.

"Агенты движения "Атеш" зафиксировали, как в пункт постоянной дислокации 810-й бригады морской пехоты в Севастополь прибывают автобусы. Они вывозят имущество из административных зданий и казарм на территории части", – говорится в сообщении.

По словам агентов, пустые казармы подтверждают усиленные меры безопасности, введенные оккупантами. Поэтому возможно такие приготовления связаны с ростом угрозы для объекта в ближайшей перспективе.

"Кроме того, нам удалось обнаружить на территории части скопление военной техники, тщательно скрытой под маскировочными сетями, а также много другой важной информации", – отметили в "Атеш".

Информация оперативно передана военным Вооруженных сил Украины.

Напомним, оккупанты в Крыму заставляют владельцев отелей на все лето бронировать номера для военнослужащих, оповещения в виде писем уже начали поступать в места отдыха. Таким образом россияне грубо нарушают правила и размещают своих солдат рядом с мирными жителями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Крыму российские оккупанты пытаются убеждать детей не продолжать обучение в школе после девятого класса, чтобы помешать им в получении высшего образования. Россия хочет создать управляемое общество без хорошо образованных граждан.

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