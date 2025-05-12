В оккупированном Крыму пытаются максимально 'выбить' из школ учеников после 9-го класса: в сети раскрыли причину

В оккупированном Крыму российские захватчики пытаются убеждать детей не продолжать обучение в школе после девятого класса, чтобы помешать им получить высшее образование. Цель России – создать управляемое общество без хорошо образованных граждан.

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Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". "Оккупанты в Крыму превращают школы в инструмент "большой стратегии": не думай, рожай, подчиняйся", – говорится в заметке Telegram-канала движения.

В частности, активисты из Севастополя сообщают о систематической ежегодной практике: администрации школ пытаются максимально "выбить" выпускников девятого класса.

Детей пугают, что школа якобы не рассчитана на столько 11-классников.

"Девочкам говорят, что высшее образование только мешает найти мужа. Мол, лучше выйти замуж за своего же одноклассника, который пойдет на стройку или охранником, и рожать сразу", – рассказали в "Жовтій стрічц".

Активиты добавили: страна-агрессор РФ пытается создать управляемое общество – без образованных женщин и мужчин.

"Мы видим эти схемы. И мы остаемся, чтобы оказывать сопротивление", – заявили в движении.

Напомним, в марте 2025 года Госдума РФ приняла закон, который ограничивает детям переход и обучение в 10–11-х классах, превращая "полное среднее" образования в привилегию.

Выпускников девятого класса будуть принимать на дальнейшее обучение в 10 и 11 классах только после индивидуального отбора и по результатам итоговой аттестации.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в ISW отметили, что оккупанты могут использовать детские летние лагеря в захваченном Крыму, чтобы помешать ударам ВСУ по вражеским военным объектам. Базы россиян размещены по всему полуострову, поэтому они фактически собираются сделать детей "живым щитом".

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