Для уничтожения понадобилось около 60 FPV-дронов: в ВСУ показали российский 'танк-чудо'. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать ценную технику противника. Вчера бойцы 28 ОМБр опубликовали эффектное видео отражения штурма оккупантов, где засветились очередные "сараи". Именно их враг постоянно привлекает в атаки.

Видео дня

Операция состоялась на Торецком направлении. Отмечается, что там "тотальная жара". Бойцы поделились дополнительными кадрами этого агрегата уже после поражения, с возможностью его рассмотреть поближе.

"После месяцев непрерывных штурмов малыми группами россияне решили пойти ва-банк", – говорится в сообщении.

По словам бойцов, на уничтожение "этого" ушло около шести десятков FPV-дронов, ведь было очень трудно найти слабое место.

"Можно увидеть как некоторые застряли сверху этого одоробла. Почему важно его уничтожать? Потому что кроме пехоты в таких сараях, может быть РЭБ, что позволит доехать другой технике. Также наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов. Креативности в войне нет предела", – добавляют в Deep State.

Справка

"Танки-сараи" – это ироническое название, которое украинские военные и аналитики начали употреблять в отношении некоторых модификаций российских танков. Особенно это касается Т-62 и Т-55. Они оснащены примитивной защитой в виде большой металлической конструкции поверх башни. Визуально она действительно напоминает крышу от сарая. Поэтому и такое и название.

Обычно такие танки имеют металлический каркас или сетку над башней, похожую на крышу или навес. Также иногда они дополнительно обложены мешками с песком, бочками или плитами.

Таким образом оккупанты пытаются защититься от FPV-дронов и противотанковых ракетных комплексов, а также кассетных и артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Цель обнаружили во время разведки, после чего без промедлений точно поразили дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированном Крыму. Участники движения "Атеш" подожгли очередной релейный шкаф, благодаря чему была нарушена логистика врага на полуострове.

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