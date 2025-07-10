Под прицелом логистика врага: "Атеш" устроил диверсию в оккупированном Крыму. Фото и видео

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" снова устроили диверсию во временно оккупированном Крыму. Они подожгли очередной релейный шкаф на одном из участков железной дороги.

Видео дня

Таким образом в который раз была нарушена логистика врага на полуострове. Кадры поджога партизаны опубликовали в Telegram-канале.

Агент движения совершил диверсию возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе. В частности, уничтожил релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящем через Керченский мост.

Отмечается, что данный участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасываются техника, топливо и личный состав. А удар по этой логистической нитке задержал важные поставки военных грузов.

"И таких ударов будет все больше. Крым всегда будет украинским, а поддержка крымчан – основа нашего движения. Мы продолжим работать в тылу врага, и земля тут будет гореть под ногами оккупантов!" – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" поспособствовали нарушению логистики и снабжения российских войск в тылу на Донетчине. Они подожгли релейный шкаф на железной дороге возле оккупированного города Дебальцево.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!