УкраїнськаУКР
русскийРУС

Под прицелом логистика врага: "Атеш" устроил диверсию в оккупированном Крыму. Фото и видео

Марина Лисничук
War
1 минута
2,2 т.
Атеш диверсия

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" снова устроили диверсию во временно оккупированном Крыму. Они подожгли очередной релейный шкаф на одном из участков железной дороги.

Видео дня

Таким образом в который раз была нарушена логистика врага на полуострове. Кадры поджога партизаны опубликовали в Telegram-канале.

Агент движения совершил диверсию возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе. В частности, уничтожил релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящем через Керченский мост.

Диверсия Уразово

Отмечается, что данный участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасываются техника, топливо и личный состав. А удар по этой логистической нитке задержал важные поставки военных грузов.

Диверсия Уразово

"И таких ударов будет все больше. Крым всегда будет украинским, а поддержка крымчан – основа нашего движения. Мы продолжим работать в тылу врага, и земля тут будет гореть под ногами оккупантов!" – заявили в "Атеш".

Диверсия Уразово

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" поспособствовали нарушению логистики и снабжения российских войск в тылу на Донетчине. Они подожгли релейный шкаф на железной дороге возле оккупированного города Дебальцево.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!