Партизаны ударили по логистике врага на Донетчине. Фото и видео

Украинские партизаны поспособствовали нарушению логистики и снабжения российских войск в тылу. Они подожгли релейный шкаф на железной дороге возле оккупированного города Дебальцево в Донецкой области.

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Диверсию провели агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Они показали кадры с места "бавовны".

"Агенты нашего движения совершили новую диверсию и уничтожили релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержано снабжение оккупационных войск на Донецком направлении", – говорится в посте.

По словам партизан, указанный участок железной дороги является важным для обеспечения войск ВС РФ на приоритетном для врага направлении.

Агенты "Атеш" выбрали для удара именно эту точку, потому что там регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой. А задержки в их поставках напрямую влияют на снижение боеспособности оккупационной армии.

"Кровавому режиму российского диктатора скоро придет конец, и мы будем приближать этот момент. Мы продолжим систематически наносить удары по логистике в тылу врага!" – напомнили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги в районе захваченного Россией еще в 2014 году города Ясиноватая. Диверсия так же нарушила оккупантам поставки и транспортировку военных грузов.

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