Удар по логистике врага: агент 'Атеш' устроил диверсию на железной дороге возле оккупированной Ясиноватой. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар нанесли очередной удар по логистике оккупантов на временно оккупированной Донетчине. В районе захваченной Россией еще в 2014 году Ясиноватой они сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги.

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Эта ж/д ветка используется оккупантами для снабжения оккупационных войск и транспортировки военных грузов. Подробности сообщили в "Атеш".

"Атеш" нанёс удар по логистике в тылу оккупантов в Донецкой области. Агент движения провёл успешную диверсию возле н.п. Ясиноватая в Донецкой области. Он сжёг релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящем по важному маршруту до Донецка", – отмечено в сообщении.

Указанная ветка железной дороги, заявили в "Атеш", проходит возле целого ряда воинских частей РФ, складов и промышленных предприятий оккупантов. Поэтому она активно используется для транспортировки военных грузов и снабжения войск.

"Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате состав с топливом для оккупантов прибыл с значительным опозданием, что нарушило планы врага. Ко Дню Конституции Украины мы напоминаем оккупантам, что это — независимая и свободная страна. А Донецк всегда будет украинским!" – заявили в "Атеш".

Там также призвали жителей украинского Донбасса присоединяться к движению сопротивления.

"В наших рядах вы сможете выполнять различные задания для борьбы с оккупантами и получать за это достойное вознаграждение", – отметили в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали что назначенный РФ гауляйтер Крыма Сергей Аксенов передвигается в оккупированном Крыму с мобильной РЭБ. Он очень боится, что его настигнет расплата за содеянное и мучительная смерть.

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