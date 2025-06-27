Боится ликвидации: Аксенов передвигается в оккупированном Крыму с мобильной РЭБ – 'Атеш'

Назначенный Россией во временно оккупированном Крыму гауляйтер Сергей Аксенов все больше боится за свою жизнь. По полуострову он сейчас передвигается с мобильной системой радиоэлектронной борьбы.

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В целом же предатель старается как можно меньше появляться на публике, если же сделать этого не удается – прилагает усилия для того, чтобы его передвижения были максимально скрытыми и быстрыми. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Гауляйтера, которому жители полуострова дали прозвище "Гоблин", в Симферополе заметили разъезжающим на авто с мобильным РЕБ.

"Агент "Атеш" зафиксировал перемещение главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова в Симферополе. В кортеже его сопровождения была замечена машина с автомобильным РЭБ. В последнее время по всему полуострову усиливаются меры безопасности. После недавних операций Сил обороны Украины коллаборант Аксенов опасается возможного удара FPV-дроном с целью его ликвидации. В связи с этим его всё реже можно увидеть в публичных местах, а его перемещения стараются сделать максимально скрытными и быстрыми", – отметили в "Атеш".

Несмотря на то, что гауляйтер очевидно преувеличивает собственную значимость, возмездие за содеянное, обещают в движении, его неминуемо настигнет.

"Со своей стороны мы продолжаем наблюдение за действиями оккупантов в Крыму и передаём всю собранную информацию Силам обороны Украины. От наших глаз не укроется никто — мы гарантируем, что каждый оккупант столкнётся со справедливым наказанием за свои преступления!" – заявили в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что оккупанты на левобережье Херсонщины поджигают собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач. Они жалуются на комбрига, который убивает личный состав оккупационной армии в мясных штурмах, рассчитывая таким образом получить продвижение по службе.

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