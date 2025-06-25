Оккупанты на левобережье Херсонщины поджигают собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач – 'Атеш'

Российские оккупанты продолжают выискивать способы избежать отправки в мясные штурмы на Херсонщине. В одном из оккупационных подразделений додумались устроить умышленные пожары на своих позициях для саботирования приказов.

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Об этом сообщили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" из числа военнослужащих упомянутого подразделения. Они рассказали, что их комбриг уничтожает личный состав в промышленных масштабах, ведомый стремлением добиться карьерного роста.

"Агенты движения "Атеш" из числа военнослужащих 205-й бригады поделились с нами информацией о намерении личного состава 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях. Причина — попытка достучаться до командования, саботируя приказы. Эти действия — не единичные случаи, а прямое следствие хаоса, усталости и деградации дисциплины в подразделении. Всё больше военнослужащих выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, который не жалеет личный состав, бросая людей на "мясные" штурмы, думая лишь о собственной выгоде и перспективах карьерного роста", – отмечено в сообщении.

По данным движения, сложившаяся в 205 российской бригаде ситуация не нова. Одним из предшественников Шандуры был некто "Скиф". Этот командир, напоминают в "Атеш", избивал личный состав, а затем получил повышение и должность в российском генштабе.

"Измотанность, апатия и отсутствие реакции на системные проблемы лишь усугубляют ситуацию. "Атеш" продолжает фиксировать и передавать подобную информацию украинским силам. Каждый случай самосаботажа — это сигнал: враг рушится. И мы сделаем всё, чтобы ускорить этот процесс", – подчеркнули в движении.

Напомним, ранее агент "Атеш" разведал 12-й зенитный ракетный полк в Крыму. Там, утверждают в движении, "царит напряженная атмосфера".

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