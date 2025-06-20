Оккупанты массово перебрасывают технику на Луганщине: в 'Атеш' объяснили, что происходит. Фото

На временно оккупированной территории Луганской области российские военные пытаются перемещать свою военную технику, скрывая ее от украинских дронов. Активность ВС РФ заметили жители ВОТ в районе села Калмыковка Старобельского района.

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Об этом сообщило партизанское движение "Атеш". В пятницу, 20 июня, его участники обнародовали фото техники противника на Луганщине.

По словам очевидцев, речь идет о массовых перебросках. К примеру, в районе Старобельска на дороге зафиксированы несколько бронеавтомобилей "Тигр" и КамАЗ.

"Это явный признак того, что захватчики панически боятся наших беспилотников и пытаются спрятать технику от воздушной разведки. Колонна свернула с трассы и зашла в лесополосу слева, куда позже заехали еще пять машин", – рассказали партизаны.

Также под Старобельском найдены убитыми семь российских военных. Пока неизвестно, как именно захватчики были ликвидированы.

"Агенты "Атеш" продолжают внимательно следить за передвижением вражеской техники на временно оккупированных территориях", – подытожили представители движения сопротивления и заверили, что всю собранную информацию они немедленно передают Силам обороны Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, в марте этого года на Луганщине были ликвидированы сразу три российских пропагандиста. Это оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак.

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