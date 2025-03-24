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На оккупированной Луганщине подорвалась группа российских пропагандистов: что о них известно. Фото

София Закревская
War
1 минута
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На оккупированной Луганщине подорвалась группа российских пропагандистов: что о них известно. Фото

В понедельник, 24 марта, стало известно, что на войне в Украине были ликвидированы сразу три российских пропагандиста. Это оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак.

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Об этом писали российские пропагандистские СМИ. Сообщается, что все трое находились на одних съемках.

На оккупированной Луганщине подорвалась группа российских пропагандистов: что о них известно. Фото

Все пропагандисты погибли "в зоне специальной военной операции, выполняя профессиональный долг". Это произошло в районе Кременной на оккупированной РФ части Луганской области.

На оккупированной Луганщине подорвалась группа российских пропагандистов: что о них известно. Фото

Про пропагандиста Александра Федорчака мы рассказывали отдельно. Он работал в "Известиях" и неоднократно публиковал свои "репортажи" из разрушенных террористами городов, в том числе из Бахмута. Федорчак в последнее время работал в Харьковской области на Купянском направлении.

На оккупированной Луганщине подорвалась группа российских пропагандистов: что о них известно. Фото

Кроме того, корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения, выполняя редакционное задание в Суджанском районе Курской области, угрозы его жизни нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает "денацификацию" войск РФ, ведущих агрессивную войну против Украины. Во время боев за Суджу в Курской области украинские воины ликвидировали командира российского батальона "Курские витязи" и его заместителя.

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